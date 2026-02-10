Suzuki представила кроссовер Across, который делит платформу с Toyota RAV4. «Близнец» RAV4 от Suzuki впервые появился в 2020 году. Сейчас автомобиль получил значительные обновления экстерьера и интерьера. Suzuki Across выглядит более брутально, чем родственная модель Toyota.
Новинка получила внешние элементы, намекающие на внедорожный характер. Она значительно отличается от версий RAV4 для глобального рынка (где доступно три варианта внешнего оформления) и очень близка к внешности китайского RAV4.
У Across массивные бамперы с серебристыми декоративными элементами, оригинальная решетка радиатора. Также ожидается, что для кроссовера Suzuki будут доступны новые варианты окраски кузова.
Интерьер Across также полностью заимствован у «донора», на передней панели 12-дюймовая цифровая комбинация приборов и 13-дюймовый центральный экран. Также доступен проекционный дисплей, кресла с электроприводом и подогревом. Комплекс активной безопасности входит в стандартное оснащение.
Для Suzuki Across предусмотрена единственная силовая установка — подзаряжаемая гибридная система с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 141 л. с. и двумя электромоторами на 201 л.с. и 54 л. с. соответственно. В наличии вариатор E-CVT и полный привод, разгон с 0 до 100 км/ч занимает 6,2 с.