Volkswagen анонсировал дату премьеры хетчбэка ID. Polo

Внешний вид модели сохранит фирменную стилистику марки. Главная отличительная черта — композиция из светодиодной оптики: сияющее кольцо, похожее на звезду, в центре которого расположен подсвеченный логотип.

Автомобиль, построенный на обновленной платформе MEB+: длина — 4053 мм, ширина — 1816 мм, высота — 1530 мм при колесной базе в 2600 мм.

Главным сюрпризом в салоне станет дизайн цифровых интерфейсов. Помимо обязательной для современного электрокара пары дисплеев (10,25-дюймовая приборная панель и 13-дюймовый центральный экран), для ряда версий Volkswagen подготовил тематическое оформление в ретро-стиле 1980-х годов. Эта опция коснется как графики на «приборке», так и интерфейса мультимедийной системы.

При этом, производитель не стал полностью отказываться от традиционной эргономики: в салоне сохранится заметное количество физических кнопок для управления ключевыми функциями.

Покупателям Volkswagen ID. Polo будет предложено четыре варианта мощности: 85 кВт, 99 кВт, 155 кВт и 166 кВт (последний — для спортивной версии GTI). Силовые установки будут работать в паре с двумя батареями на выбор: емкостью 37 кВт·ч или 52 кВт·ч в зависимости от выбранной комплектации. Запас хода -- 450 км.

Стартовая цена Volkswagen ID. Polo на европейском рынке составит ориентировочно 25 тыс. евро (2,27 млн рублей по курсу на момент публикации).

Однако, как отмечают источники, поставки самой доступной базовой комплектации Volkswagen ID. Polo могут начаться лишь ближе к 2027 году, так что первыми к клиентам попадут более оснащенные версии.

