Доступный кроссовер Skoda Epiq сняли на фото

Skoda провела первый публичный показ нового электрического кроссовера Epiq. Пока речь идет о закамуфлированном прототипе, который вывели на дороги португальского Порту, однако уже раскрыты ключевые технические особенности и позиционирование модели.

Skoda Epiq станет первой моделью марки на платформе MEB+ с передним приводом, предназначенной для компактных электромобилей концерна Volkswagen. Для кроссовера заявлены три варианта электромотора APP290 мощностью 116, 135 и 211 л.с.

Для топ-версии Epiq 55 предусмотрена NMC (никель-марганец-кобальт), с которой запас хода составляет 430 км по циклу WLTP. Другим комплектациям положен аккумулятор попроще - LFP - литий-железо-фосфатный, запас хода - 315 км.

Новинка выполнена в актуальной стилистике Modern Solid. В переднем бампере можно заметить овальные воздухозаборники, в которые встроены активные заслонки. Коэффициент аэродинамического сопротивления низкий и составляет 0,275.

Длина кроссовера составляет 4171 мм, ширина - 1798 мм, размер колесной базы равен 2601 мм.

Известно, что в базовой версии Skoda Epiq оснащен светодиодными фарами, а опционально будет предложена матричная оптика.

Интерьер выполнен в минималистичном ключе: перед водителем расположен цифровой приборный экран диагональю 5,3 дюйма, а за управление основными функциями отвечает центральный дисплей на 13 дюймов, который входит в стандартное оснащение.

Отделка салона будет предложена в трех вариантах - Studio, Loft и Suite. Все версии получат обивку сидений из полностью переработанных тканей, а топ-исполнение предложит комбинацию материала Suedia и синтетической кожи Techtona.

Оснащение включает Travel Assist 3.0 с распознаванием дорожных знаков и светофоров, систему кругового обзора и до девяти подушек безопасности, включая центральную между передними сиденьями.

Skoda Epiq должен занять нишу доступных городских SUV. Ожидаемый прайс - как у бензинового Kamiq. В Чехии цены на Kamiq стартуют от 495 тысяч крон (около 1,9 млн рублей).