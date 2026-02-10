В Белоруссии постепенно откажутся от 92-го бензина

ПО «Белоруснефть»: в Белоруссии падает спрос на 92-й бензин. Сергей Каморников, заместитель генерального директора по обеспечению углеводородным сырьём и реализации продукции ПО «Белоруснефть», рассказал журналистам, какое топливо предпочитают автомобилисты соседней страны.

«Если пять лет назад 92-й занимал около 60% продаж, то сейчас ситуация изменилась в пользу 95-го. В столице соотношение примерно 80% на 20% в пользу 95-го, а в регионах может быть 50 на 50», — поделился статистикой Сергей Каморников. «Мы, скорее всего, придём к тому, что 92-й бензин постепенно уйдёт с рынка Беларуси как отдельный вид топлива. Думаю, что это произойдёт не ранее 2028 года. И в этом случае останутся 95-й, 98-й и 100-й, — отметил заместитель генерального директора «Белоруснефти».

Между тем, в Тамбовской области облако огня от взрыва цистерн с бензином попало на видео. Инцидент произошел на железнодорожной станции в поселке Кочетовка. Две цистерны с бензином сошли с рельсов, после чего опасный груз взорвался.