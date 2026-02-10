Такси из общественного транспорта переходит в элитный

Автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто высказался о локализации такси. По его словам, оно из общественного транспорта переходит в элитную категорию.

© Российская Газета

Закон о локализации такси, который должен вступить в силу с 1 марта этого года, не на шутку тревожит участников рынка таксомоторных перевозок. Он устанавливает требования, которым должны соответствовать новые машины, чтобы иметь право стать "шашечками". Для этого транспортным средствам нужно набрать определенное количество локализационных баллов. Чем больше узлов и деталей производится на территории России, тем больше шансов.

Однако далеко не все перевозчики готовы к переходу на новый формат, а эксперты предупреждают, что изменение законодательства устремит цены на перевозки вверх. Главной же проблемой до сих пор остается неопределенность относительно финального перечня автомобилей, которые смогут заниматься извозом.

Как заявил на этой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов, полный список машин, которые смогут закупать для своей работы автопарки, будет опубликован в ближайшие недели. Однако чем ближе дата мартовских изменений, тем тревожнее становится участникам рынка.

"Отсутствие определенности по списку автомобилей запускает в отрасли панические настроения. Таксопарки не могут обновить изношенные автомобили, пока не сформирован окончательный список разрешенных моделей. При этом водители, неся ответственность за безопасность пассажира, стремятся работать на новых машинах. Решением могло бы стать расширение списка локализованных авто с включением в него всех производимых в России автомобилей", - рассказала "Российской газете" исполнительный директор Ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская.

Пока же в предварительном перечне значится чуть больше двух десятков моделей. Больше всего разрешенных вариантов у отечественной Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel). Также участвуют УАЗ ("Патриот" и "Хантер"), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET и I-SPACE), Voyah (Free, Dream и Passion) и "Москвич" (3, 3е, 6 и 8).

Примечательно, что среди допущенных оказались не только бензиновые авто, но еще гибриды и "электрички". Некоторые же машины если и соответствуют требованиям по локализации, то слабо отвечают современным реалиям. Например, та же Niva Legend - это внедорожник из середины 70-х годов прошлого века с незначительными обновлениями, который не заточен под жесткую ежедневную городскую эксплуатацию.

Специалисты уверены, что представленных моделей явно недостаточно для нормального функционирования рынка. "Я надеюсь, что в список попадет гораздо больше машин. Осенью прошлого года заработал завод Tenet, появились новые модели на калининградском "Автоторе", много интересных моделей на заводе Haval в Тульской области. Также в Беларуси собираются автомобили Belgee. Если в списке окажется порядка 50 машин, то будет чуть меньше возражений со стороны таксистов", - рассказал "РГ" автоэксперт, член Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто.

По его словам, некоторое количество перевозчиков в любом случае уйдет в "серую зону" либо полностью покинет рынок, так как не сможет выполнить новые требования. При этом цены на такси неизбежно поползут вверх. "Мы привыкли, что можно быстро вызвать машину и доехать относительно недорого. Но теперь эти услуги еще больше подорожают. Такси из общественного транспорта переходит в элитную категорию", - говорит Моржаретто.

Для самозанятых граждан, работающих в такси на собственных автомобилях, введено послабление. Они могут войти в региональную квоту, составляющую 25% от общего количества машин в региональном реестре такси, даже если их машина не подходит под закон о локализации. Эти правила будут действовать до 2033 года.

Что касается самих перевозчиков, то они уверены, что такая мера не способствует локализации как таковой, а оттягивает необходимое изменение рынка. "Для самозанятых водителей, использующих личный автомобиль, покупка нового локализованного автомобиля ради соблюдения требований экономически нецелесообразна, а чаще невозможна. Даже при действующей квоте водители не адаптируются к локализации, а лишь временно получают возможность продолжать работу", - сообщили "Российской газете" в сервисе заказа такси "Максим".

Там также уточнили, что если регулирование не будет скорректировано и требования к самозанятым останутся идентичными требованиям к профессиональным таксопаркам, к моменту отмены квоты рынок столкнется с резким сокращением числа легальных частных водителей. Это особенно чувствительно для регионов, где именно самозанятые обеспечивают основную часть перевозок.

По подсчетам "Максим", в рамках локализации подлежит замене более 80% автомобилей из реестра ФГИС "Такси". В деньгах это примерно три триллиона рублей. При этом среди партнеров сервиса в целом по стране доля отечественных автомобилей около 15%. В восточных регионах не превышает 5%. Например, в Хабаровске - 0,6%, во Владивостоке - 0,3%. И хотя для Дальнего Востока предусмотрена отсрочка до 1 марта 2030 года (для Калининградской области и Сибирского федерального округа - до 1 марта 2028 года), она вряд ли кардинальным образом изменит ситуацию с отсутствием практики эксплуатации российских авто как таковых. Там и бизнес, и частные владельцы в подавляющем большинстве используют доступные праворульные варианты японского производства.