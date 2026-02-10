КамАЗ нарастил долю рынка в условиях снижения спроса

КамАЗ вопреки миллиардным убыткам увеличил продажи за год на 9%. Показатель превысил 38 тысяч единиц, сообщили в пресс-службе компании.

При этом рыночная доля КамАЗа в России, по оценкам самой компании, увеличилась с 18% до 33%. Также в пятерке лидеров, по данным за девять месяцев прошлого года, — китайские бренды Sitrak, Shacman и FAW и белорусский МАЗ.

Как КамАЗ чувствует себя на рынке большегрузов и за счет чего компании удается наращивать свою долю на рынке, рассказывает Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «На рынке стало продаваться меньше автомобилей. Работает та мера по защите российских производителей, в том числе утилизационный сбор, поэтому мы имеем этот расклад, на мой взгляд, просадку по продажам у других производителей и пусть незначительное, но увеличение продаж у КамАЗа. Китайских машин ввозилось мало. До конца 2025 года еще продавались машины, которые были ввезены в первой половине 2024 года. Были такие большие остатки у всех, и так они медленно продавались, что ввозить автомобили особого смысла не было. КамАЗ тоже находится в не очень простой ситуации. Все же завязаны на рынок автомобилей. Нам нужны большие инфраструктурные проекты, большая активность на строительном рынке, и не только на строительном, но и у компаний-перевозчиков и так далее, чтобы был спрос на автомобили. А в предыдущие периоды, в 2023 год, в течение первой половины 2024 года, автомобили в огромных объемах — самосвалы, тягачи, другая техника — были куплены вперед, поэтому весь 2025 год был большой провал. И то, что КамАЗу в этом провале удалось на 9% увеличить объем продаж, это еще неплохой результат. КамАЗу удалось сохранить объем экспортных поставок, он не упал, что тоже хороший результат. КамАЗ пытается работать в новых сегментах, пусть даже в небольших, ради того, чтобы по чуть-чуть везде собирать и таким образом набирать портфель продаж. В частности, КамАЗ начинает работать на рынке лесовозной техники, где раньше работали преимущественно импортные автомобили».

Ранее сообщалось, что убыток КамАЗа за прошлый год вырос в 11 раз и достиг 37 млрд рублей. В сентябре 2025 года ряд предприятий КамАЗа ушли на четырехдневную рабочую неделю. Тогда это объяснялось отсутствием перспектив роста. К полной рабочей неделе КамАЗ вернулся к ноябрю. Автоэксперты отмечают, что весь рынок тяжелых грузовиков сейчас переживает трудные времена, при этом крупных инфраструктурных проектов, в которых бы потребовалась подобная техника, в России нет.