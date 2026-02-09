Идет проверка сообщений о "массовом дефекте" ЭБУ на Lada Largus

АвтоВАЗ прокомментировал публикации о якобы массовых неисправностях электронного блока управления на Lada Largus, появившиеся в ряде СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash. В компании заявили, что распространенная информация требует проверки и на текущий момент не подтверждается статистикой производителя.

По данным автоконцерна, редакция Mash в ответ на запрос указала лишь приблизительную оценку - "больше 20-30… минимум" случаев, которые, как утверждается, были зафиксированы владельцами автомобилей, представителями автопарков и сервисными специалистами. При этом конкретные подтвержденные данные или перечень обращений предоставлены не были.

На АвтоВАЗе подчеркнули, что рассматривают только официальные обращения клиентов в авторизованные сервисные центры, где доступна корректная диагностика.

Компания направила дополнительный запрос в издание и параллельно проводит собственную проверку по линии дилеров и сервисной сети.

Согласно внутренней гарантийной статистике, с момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году реализовано более 59 тысяч автомобилей. Доля обращений, связанных с работой электронного блока управления, не превышает одну тысячную от общего объема продаж, сообщили в компании.

Автопроизводитель отметил, что заинтересован в повышении качества продукции и продолжит мониторинг ситуации, однако на текущий момент оснований говорить о массовом дефекте попросту нет.