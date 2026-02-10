Названа российская стоимость пикапа Foton Tunland G9

Пикап Foton Tunland G9 будут продавать в России за 3,8 млн рублей. Продажи китайского рамного пикапа Foton Tunland G9, дизайн которого напоминает Ford F-150, стартуют 11 февраля в единственной комплектации Premium по цене 3,8 млн рублей. Российским дистрибьютором выступит компания АО «МБ Рус». Об этом сообщает «Авто.ру».

© Motor.ru

Пикап оснащается 2.0-литровым турбодизелем мощностью 162 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. В базовую комплектацию войдут система помощи при экстренном торможении, фронтальные подушки, кожаный салон с двумя 12.3-дюймовыми экранами и климат-контроль. Габариты модели составляют 5340 мм в длину, 1960 мм в ширину и 1885 мм в высоту при колёсной базе 3110 мм.

До этого Volkswagen анонсировал дату премьеры хетчбэка ID. Polo. Модель покажут покажут 29 апреля. Главная отличительная черта — композиция из светодиодной оптики: сияющее кольцо, похожее на звезду, в центре которого расположен подсвеченный логотип.

Ранее житель Австралии сделал из старого Suzuki Swift двухместное купе с огнеметом.