В КНР идет отзывная кампания для 38 тысяч Zeekr 001

В Китае стартует масштабная кампания по отзыву электромобилей Zeekr. Причина - неконтролируемый нагрев батарей, который может представлять угрозу безопасности.

Сервисная акция начнется 6 марта 2026 года. Она затронет 38 277 электромобилей Zeekr 001 в модификации WE, выпущенных с 8 июля 2021 года по 18 марта 2024 года. Все работы будут выполнены бесплатно.

Проблема заключается в дефекте компонентов высоковольтной батареи, которое вызывает аномальное увеличение ее внутреннего сопротивления. Это может снизить эффективность аккумулятора и привести к его перегреву.

Издание Autohome отмечает, что владельцев автомобилей заранее уведомят о необходимости посетить сервисный центр для проведения ремонта.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что отзывная кампания по замене редукторов на Zeekr 9X не затронет Россию.