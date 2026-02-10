BAW снизил цены на MPV в России на 169-205 тысяч рублей в феврале 2026 года.

© За рулем

BAW MPV стал ощутимо доступнее для покупателей в России. По данным мониторинга цен в феврале 2026 года, официальный представитель марки сделал скидки на обе версии модели. Речь идёт о серьёзном снижении, которое затронуло как коммерческий фургон, так и пассажирский минивэн.

Сильнее всего подешевела именно грузовая модификация. Цена двухместного цельнометаллического фургона упала сразу на 205 тысяч рублей. Теперь за него просят 2 миллиона 390 тысяч.

Пассажирский семиместный минивэн, который производитель предлагает семьям и малому бизнесу, подешевел на 169 тысяч, до 2 миллионов 530 тысяч рублей.

Техническая начинка у обеих версий общая. Под капотом – один и тот же бензиновый двигатель объёмом 2 литра, выдающий 144 лошадиные силы. Правда, коробки передач разные: фургон комплектуется пятиступенчатой «механикой», а минивэну достался восьмиступенчатый автомат. Привод у всех MPV задний.

Базовая комплектация выглядит вполне щедро. В неё входят дисковые тормоза на всех колёсах, система контроля давления в шинах и бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора. Рулевое колесо и лобовое стекло с зеркалами имеют подогрев.

Для минивэна список опций чуть шире: добавлен обогрев передних сидений. Кроме того, водитель получает в распоряжение круиз-контроль, мультируль и современную медиасистему с большим сенсорным экраном на 10,25 дюйма.