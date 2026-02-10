В Кузбассе усилили контроль за проездом грузовиков с прицепами

Госавтоинспекция Кемерова провела рейды на въездах в город для выявления нарушителей, игнорирующих знак "Движение с прицепом запрещено".

За время рейдов зафиксировано 9 случаев несоблюдения правил. Водителям грозят административные санкции. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кузбасса.

Рейды организованы для оптимизации дорожного движения и снижения риска заторов в городской черте. Дорожный знак 3.7, запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами, а также буксировку механических транспортных средств.

Ограничения введены на въездах в Кемерово не случайно: маневрирование большегрузного транспорта в пределах города нередко становится причиной пробок и создаёт помехи для общественного и легкового транспорта. Чтобы избежать нарушений и штрафов, водителям грузового транспорта рекомендуется заранее прокладывать пути в объезд жилых зон и центральных улиц, строго следуя установленным дорожным знакам.