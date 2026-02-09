Россияне поделились планами на покупку автомобиля в 2026 году

Эксперты агентства "Автостат" совместно с участниками портала Drive2 провели опрос и выяснили, какие планы на покупку автомобилей строят россияне в 2026 году.

Более половины опрошенных (61%) заявили, что не планируют приобретать машины в этом году. Главной причиной этого участники опроса назвали отсутствие денег (38,8%). Вдвое меньше тех, кто готов потратить имеющиеся средства на недвижимость или другие цели (17,6%). А 4,6% респондентов предпочли оставить деньги на депозитах из-за высоких процентных ставок.

Тем не менее каждый девятый (11%) участник опроса все же планирует купить машину в 2026 году. Из них 5,2% намерены приобрести еще одну к уже имеющемуся авто. У 3,9% опрошенных основной причиной для покупки станет необходимость замены текущего транспортного средства. Интересно, что 1,9% респондентов опасаются дальнейшего роста цен и поэтому планируют обзавестись машиной уже сейчас.

Более четверти опрошенных (28%) затруднились с ответом. Эти автолюбители пока не знают, будут ли они покупать машину в 2026 году, и намерены просто следить за ситуацией на рынке.

