Идет подготовка к запуску возрожденного бренда "Волга"

У возрожденного автомобильного бренда "Волга" появилась пресс-служба. Представители компании сообщили "Российской газете", что готовы информировать обо всех важных событиях и открыты к сотрудничеству. Письмо сопровождается логотипом с названием марки. Это может означать, что автомобили "Волга" готовятся к дебюту на российском рынке.

По неофициальной информации, прототипами будущих моделей станут кроссоверы Geely Atlas и Monjaro, а также седан Preface. Все три новинки уже получили Одобрение типа транспортного средства, что позволяет начать серийный выпуск и продажу машин.

ОТТС было оформлено на модели Volga K50 и Volga C50. Первая из них будет иметь характеристики, аналогичные кроссоверу Geely Monjaro. Вторая - седану Geely Preface. Volga K50 будет оснащена полным приводом и бензиновым двигателем объемом 2,0 литра мощностью 238 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Переднеприводный седан C50 будет предлагаться с двухлитровым бензиновым двигателем в двух вариантах форсировки (150 и 200 лошадиных сил) и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Серийное производство автомобилей "Волга" запланировано на весну 2026 года на заводе в Нижнем Новгороде. Реализацией проекта, вероятно, будет заниматься компания АО "Производство легковых автомобилей".

