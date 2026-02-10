В России водителям разрешат копировать видео с дорожных камер

В РФ водители смогут копировать видео с дорожных камер при ДТП. Думский комитет по госстроительству поддержал законопроект, согласно которому автомобилисты в случае дорожно-транспортного происшествия получат право копировать видеоматериалы с дорожных камер, а также другие документы, без необходимости обращаться в суд. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов.

© Quto.ru

«Нижняя палата рассмотрит соответствующие поправки в КоАП в течение следующих двух недель. Ранее инициативу поддержало правительство, так что у неё есть все шансы стать действующим законом», — подчеркнул политик.

Согласно поправкам, изменения вносятся в само понятие «материалы дела». Это позволит автомобилистам, которые стали участниками аварии, без судебного разбирательства получать всю информацию относительно происшествия: фотографии и видеозаписи с дорожных камер, также они смогут снимать копии и делать выписки с материалов дела.

Ранее водителям в Москве напомнили об опасности езды задним ходом на МКАД. Установленные на столичных дорогах камеры с января по октябрь 2025 года выявили более 2,2 тыс. случаев движения задним ходом в местах, где это запрещено, в том числе на Московской кольцевой автодороге, где число таких нарушений заметно выросло. Об этом говорится в сообщении Дептранса Москвы, на которое обратил внимание Quto.ru.