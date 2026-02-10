Geely выпустила очень экономичный кроссовер с уникальной технологией

Geely представила новый гибридный кроссовер Boyue EREV с запасом хода 1525 км.

В Китае дебютировал гибридный кроссовер Geely Boyue EREV, который бренд называет уникальным. Его главная особенность – силовая установка последовательного типа, позволяющая машине проехать до 375 километров исключительно на электротяге. А если добавить сюда полный бак бензина, общий запас хода, по заявлениям инженеров, достигает впечатляющих 1525 километров.

Пока компания раскрыла не все технические детали. Известно, что под капотом работает 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 112 лошадиных сил. Но куда интереснее другое: эта модель станет первым в мире гибридом, поддерживающим технологию быстрой замены тяговой батареи. По сути, владелец сможет не тратить время на зарядку, а просто поменять разряженный аккумулятор на заряженный на специальной станции.

Визуально новинка – почти копия полностью электрического Geely Ruìlán 7, который уже представлен на рынке. Длина, ширина и высота у двух моделей практически идентичны: 4680, 1892 и 1650 миллиметров соответственно. Колесная база, судя по всему, тоже останется прежней – 2775 мм.

Хотя снаружи отличий почти нет, салон гибридной версии получил собственную отделку. Интерьер оформили светло-коричневой кожей, а в центре консоли разместили большой сенсорный экран медиасистемы. К нему же, кстати, «привязана» аудиосистема Flyme Sound.

На внутреннем рынке Китая модель ждёт жёсткая конкуренция. Её прямыми соперниками станут такие гибридные кроссоверы с увеличенным запасом хода, как XPeng G7 EREV, Voyah Free EREV и Arcfoc Alpha T5 EREV.

Когда именно «дальнобойный» Boyue EREV появится в продаже и сколько будет стоить, пока не сообщается. Ожидается, что подробности станут известны ближе к старту серийного производства.