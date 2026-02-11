Changan CS75 Pro сертифицировали в РФ

Модель планируют вывести на рынок РФ в 2026 году. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

«В сертификационных документах модель указана и под другими названиями, в том числе X7 Plus. Под таким наименованием эта модель ранее продавалась под суббрендом Oshan, позже она вошла в линейку Changan. Их технические параметры близки», -- говорится в публикации.

Согласно ОТТС, габариты Changan CS75 Pro — 4748 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1720 мм в высоту при колесной базе 1590 мм. Автомобиль оснащён 1,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с. (280 Н·м), который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и рассчитан на бензин АИ-92. Задняя подвеска — независимая многорычажная. Модель сертифицирована в России с пяти- и семиместной компоновкой салона. Сертификационные документы оформлены на машины китайской сборки.

Также сообщается, что экспортная модификация Changan X7 Plus оснащена четырьмя подушками безопасности, 12,3-дюймовым центральным экраном, системой кругового обзора, панорамной крышей и другим дополнительным оборудованием.

Ранее Changan представил в России кроссовер CS35 Max нового поколения.