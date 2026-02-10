ЛДПР предложила дать гражданам ряд льгот по утильсбору

С россиян не следует взимать утилизационный сбор при регистрации одного легкового автомобиля возрастом до трех лет. С этим и другими предложениями, призванными смягчить для граждан новшества в этой сфере, выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Обращение направлено в кабмин, сообщили "РГ" в пресс-службе фракции.

Письмо, которое политик адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину, связано со вступившими в силу с 1 декабря 2025 года новыми правилами расчета утилизационного сбора.

Первая мера, которую предлагает парламентарий, - "единоразовое освобождение от уплаты утилизационного сбора при регистрации на свое имя одного легкового автомобиля для личного пользования возрастом до трех лет". Чтобы не допустить злоупотребления, предложено одновременно установить запрет на продажу или дарение данного транспортного средства в течение трех лет с момента его регистрации. В случае нарушения табу владельцу машины, если инициатива будет принята, придется доплатить полную сумму утилизационного сбора, рассчитанную по общим правилам на момент ввоза. На данную сумму в дополнение предлагается начислять пени.

Предложение связано с повышением финансового барьера для ввоза новых (до трех лет) автомобилей.

"Это может стимулировать появление серых схем регистрации или сохранение в эксплуатации старых, менее экологичных автомобилей", - аргументировал Слуцкий в обращении.

В комментарии "РГ" политик пояснил, что предложенное новшество позволит людям легально обновлять автомобили, в том числе переходить на более экологичный транспорт, снизит риски серых схем.

"В итоге выиграют и граждане, и экология, и государство", - заявил он.

Вторая предлагаемая льгота не носит единоразового характера. Инициатива также затрагивает ввоз в РФ легковых автомобилей для личного пользования. Если право собственности на машину возникло на основании договоров купли-продажи, заключенных до 1 декабря 2025 года, то предлагается взимать утилизационный сбор по правилам и ставкам, действовавшим на дату заключения соответствующего договора.

Согласно тексту письма, инициатива призвана решить проблемы граждан, которые приобрели автомобили до этой даты и полностью оплатили их, но покупки не успели до изменения правил прибыть в Россию. В результате людям приходится платить утильсбор по новым правилам, что делает покупку невыгодной, говорится в письме.

Как пояснил "РГ" Слуцкий, речь идет о случаях, когда из-за логистических задержек и других причин, не зависящих от людей, машины не были ввезены в Россию вовремя.