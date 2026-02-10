Toyota показала еще один тизер грядущего SUV и подтвердила, что это Highlander

Трёхрядный кроссовер японской марки, предназначенный для американского рынка, получит полностью электрическую «начинку».

История SUV под названием Toyota Highlander (на домашнем рынке – Kluger) началась в 2000 году, одним из главных рынков для него являются Штаты. За прошедшее время модель успела трижды сменить генерацию, при этом четвёртое поколение дебютировало в 2019-м, но за без малого семь лет кроссовер ни разу не получал какого-либо серьёзного обновления. Теперь американский офис Toyota подтвердил, что совсем скоро представит новый Highlander. Причём это, очевидно, будет совершенно отличная от актуальной модель.

Первый тизер грядущей новинки был опубликован в конце прошлого месяца: тогда «штатный» офис Тойоты показал сильно затемнённое фото кормы, но не раскрыл название и даже сегмент. В начале текущего месяца компания показала салон анонсированной, но на тот момент всё ещё безымянной модели. И вот теперь производитель официально подтвердил, что к презентации готовится следующий Toyota Highlander. Причём дебют состоится уже совсем скоро – вечером 10 февраля в США (или утром 11 февраля в РФ).

Рассекречивание названия будущей новинки производитель сопроводит ещё одним тизером. На изображении ещё раз засветилась две горизонтальные параллельные прямые «монофонаря», а также горизонтальный же светоотражатель, интегрированный в пластиковую накладку в нижней части заднего бампера. Помимо этого, можно разглядеть часть багажной двери с выштамповками и «говорящие» шильдики.

Помимо, что очевидно, названия модели, шильдики подтверждают и ранее сделанное предположение о том, что «начинка» у нового Toyota Highlander будет полностью электрической: об этом говорят буквы BEV рядом с синим кружком. Пока что в компании никаких подробностей о технике не рассекретили, однако на них намекает ещё один шильдик – с надписью AWD. Судя по тому, что модели обещан полный привод, она получит двухмоторную силовую установку (вероятно, по одному электродвигателю на каждой оси).

Опубликованный на прошлой неделе тизер салона показал, что у новинки будет трёхрядный салон. На передней панели располагается горизонтально вытянутый дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а также крупный тачскрин информационно-развлекательной системы. Перед водителем находится двухспицевое круглое рулевое колесо с физическими кнопками.

Во втором ряду установлено два капитанских кресла, то есть на фото «снялась» шестиместная версия готовящегося SUV. Для пассажиров среднего ряда предусмотрен отдельный небольшой дисплей, а у тех, кто разместился «на галёрке», есть собственные подстаканники и встроенные в дверные карты USB-разъёмы. Помимо этого кроссовер снабдили панорамной крышей.

Пока что нет информации о том, будут ли у Toyota Highlander пятого поколения помимо «зелёных» версий модификации с гибридными установками или с «чистым» ДВС. Вероятно, об этом мы узнаем в рамках презентации, до которой осталось чуть больше суток. Напомним, дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко недавно предположил, как будет выглядеть анонсированная новинка.