В России сняли с хранения и продают ГАЗ-66 без пробега

Продолжая изучать необычные предложения на вторичном рынке, "Российская газета" обнаружила в Тверской области снятый с хранения новый ГАЗ-66 1990 года выпуска.

"Шишига" без пробега и полностью обслужена, хранилась все время в гараже.

Продавец подчеркнул, что ГАЗ-66 оборудован кунгом и стоит на учете - документы в порядке.

Выпуск грузовиков ГАЗ-66 осуществлялся на Горьковском автозаводе с 1964 по 1999 годы.

Грузовик, выставленный на продажу, имеет систему полного привода с раздаточной коробкой и оснащается бензиновым двигателем V8 в паре с МКП.

За 36-летнюю "шишигу" без пробега продавец намерен выручить 1 280 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Iskra в базовой комплектации.