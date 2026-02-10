В России планируют сократить срок сдачи экзамена на права

Предельный срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав в России могут сократить с полугода до 60 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается. Согласно проекту, у кандидатов в водители будет максимум 60 дней для сдачи практического экзамена после теоретического», — сообщили источники агентства.

Как отмечается, МВД России подготовило проект постановления правительства, предлагающий сократить предельный срок, в течение которого подразделения ГАИ должны назначать практический экзамен. В ведомстве заверили, такое изменение позволит исключить затягивания сроков повторной сдачи практического экзамена.

До этого сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Согласно новшеству, от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги» и при условии, что информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить теоретический экзамен на водительские права.