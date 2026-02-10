В Госдуме предложили запретить платные парковки у школ

Парковки возле школ и больниц должны быть исключительно бесплатными, а организацию платных возле таких учреждений стоит запретить, считают в Госдуме.

«Посещение школы или медицинской организации - не вопрос выбора и не альтернатива поездке в торговый центр. Это вынужденная необходимость. Как правило, речь идет о кратковременной остановке: привезти ребенка в школу и садик, сопроводить пожилого родственника, помочь ему дойти до входа. Такие автомобили не создают транспортного коллапса и не перегружают улично-дорожную сеть. В свою очередь, платные парковки в этих местах не решают городских проблем, а лишь перекладывают дополнительные расходы на семьи», – заявил РИА Новости депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутаты уже обратились с соответствующим предложением в правительство страны. Запрет на платные парковки возле школ и больниц планируют запретить на федеральном уровне.

