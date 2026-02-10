УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях

УАЗ тестирует новые модели с дизельным двигателем. Основная задача инженеров на данном этапе — обеспечить стабильную и корректную работу всех систем дизельного силового агрегата в сильные холода. Об этом корреспонденту Motor рассказали в пресс-службе УАЗа.

«В настоящее время испытатели осуществляют различные настройки блока управления двигателем, направленные на обеспечение корректного функционирования силового агрегата в условиях отрицательных температур. Проверка затрагивает работу турбонаддува, каталитического нейтрализатора, сажевого фильтра в нормальном режиме движения и при регенерации», – рассказали на предприятии.

Параллельно инженеры настраивают и электронику автомобилей. На испытательных полигонах проходит калибровка таких функций, как круиз-контроль и система ограничения максимальной скорости.

Дебют новинок — дизельных УАЗ «Патриот», «Пикап» и коммерческого фургона «Профи» — ожидается в строгом соответствии с графиком. Выход на рынок запланирован на конец второго и начало третьего квартала 2025 года.

Ранее сообщалось, что УАЗ может организовать сборку в Пакистане.