Новый Changan CS35 Max дебютировал в России

Модель получила масштабное обновление, затрагивающее дизайн, техническую часть и оснащение, сообщили в пресс-службе.

© Motor.ru

Главным техническим новшеством Changan CS35 Max стал современный турбированный двигатель NE1.5T Blue Core в паре с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией (7DCT).

Габариты кроссовера существенно увеличены: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, а колесная база — на 110 мм. Это улучшило пространство в салоне и повысило устойчивость автомобиля на дороге. Конструкцию дополняет независимая многорычажная задняя подвеска.

Комплектация Changan CS35 Max теперь включает премиальное оборудование: электропривод багажника, встроенный видеорегистратор и камеру на 540 градусов с виртуальной проекцией пространства под днищем. Также добавлены новые режимы вождения «Снег» и «Трек».

Новая модель специально адаптирована для сложных условий. Зимний пакет включает подогрев руля, сидений спереди и сзади, а также обогрев лобового, заднего и боковых стекол. Инженеры усилили антикоррозийную защиту и улучшили ЛКП Changan CS35 Max. Благодаря 115 дополнительным звукоизоляционным элементам и модернизированной виброизоляции (улучшение на 50%) уровень шума и вибраций в салоне значительно снижен.

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.

© Changan