Идет подготовка к старту продаж доступного кроссовера Jaecoo J6 в РФ

Кроссовер Jaecoo J6 выйдет на российский рынок до конца февраля, сообщают "Китайские автомобили". Ожидается, что новинка станет самой доступной моделью бренда на момент поступления в продажу.

Ранее "РГ" рассказывала, что кроссовер Jaecoo J6 станет конкурентом Belgee X50 и Tenet T4. Длина новинки - 4509 мм, колесная база - 2620 мм.

Первой в продаже ожидается переднеприводная версия с турбомотором объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатым "роботом".

Позднее на рынок выйдет модификация с системой полного привода и двигателем 1,6 литра (150 л.с.) в паре с 7DCT.

Цены на Jaecoo J6 пока неизвестны, но исходя из позиционирования можно рассчитывать на диапазон 2-2,3 млн рублей.

По неофициальной информации, выпуск Jaecoo J6 организован на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге под брендом Jeland.