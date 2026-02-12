Haval прокомментировал поломки автомобилей из-за морозов

На днях появилась информация, что владельцы автомобилей Haval столкнулись с проблемами из-за морозов. Некоторые не могли открыть двери, глючила электроника. "Российская газета" получила комментарий от производителя.

"По состоянию на сегодняшний день массовых обращений от владельцев автомобилей Haval, связанных с неисправностями, возникших в условиях отрицательных температур, не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Также в "Грейт Волл Мотор Рус" отметили, что все автомобили GWM, официально представленные на российском рынке, адаптированы для эксплуатации в локальных условиях в ходе проведения испытаний, в том числе при экстремально низких температурах.