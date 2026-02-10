Суд встал на сторону робота-курьера в споре с гаишниками

В Москве робот-доставщик выиграл судебный процесс у ГИБДД. До этого автоинспектор оштрафовал на 300 тыс. рублей компанию "Рободоставка" за действия робота - доставщика еды в центре столицы.

"Постановлением старшего госинспектора дорожного надзора ГУ МВД России по Москве от 5 мая 2025 года ООО "Рободоставка" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сказано в материалах дела об административном правонарушении.

Мещанский суд Москвы отменил штраф, выписанный компании «Рободоставка» из-за ее автономных курьеров. ГИБДД утверждало, что роботы, двигаясь по тротуару в центре города, вынудили пешеходов обходить их по проезжей части, создав помехи.

Суд не согласился с этим. В решении указано, что робот-доставщик не является транспортным средством по смыслу ПДД, и угрозы безопасности движения не было. Проход по тротуару оставался свободным, а решение некоторых пешеходов сойти на проезжую часть, по мнению суда, не доказывает, что они были к этому вынуждены. Компания признана невиновной.

