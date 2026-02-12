Дешевле RAV4: в РФ продают новые Honda CR-V 2026 года

По информации "Российской газеты", российские дилеры уже предлагают к покупке новые Honda CR-V, выпущенные в 2026 году в КНР.

Кроссовер с бензиновым турбомотором 1,5 литра (193 л.с.), вариатором и системой полного привода оценивается примерно в 4,42 млн рублей.

Для сравнения, одноклассник CR-V - Toyota RAV4 2026 года, также собранный в Китае, стоит в среднем 4,7 млн рублей.

Отметим, что половину стоимости автомобиля при заказе из Китая в Россию формируют пошлины, утильсбор и маржа дилера. Например, CR-V в аналогичной упомянутой выше конфигурации можно купить начиная от 186 тысячи юаней (около 2,1 млн рублей).

