Прошел подсчет продаж автомобилей по концернам в России

Chery Automobile возглавила рейтинг автоконцернов по продажам новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года. Совокупный результат группы, объединяющей несколько брендов по принципу донорской платформы, составил 262,3 тысячи реализованных машин, подсчитал автоаналитик Олег Мосеев.

Он пояснил, что в статистике учитывались марки, связанные с концернами технологически или по происхождению. Например, бренд Jetta был отнесен к Volkswagen Group, а "Москвич" и Sollers - к JAC Motors. Solaris включен в структуру Hyundai Motor.

В состав лидирующего холдинга Chery Automobile вошли девять брендов. Основной объем продаж обеспечили Chery - 99,9 тысячи автомобилей, Jetour - 36,5 тысячи и Tenet - 33,5 тысячи.

Также значительный вклад внесли Omoda (28,8 тысячи), Exeed (21,7 тысячи) и Jaecoo (18,7 тысячи). Менее массовые марки Xcite, Kaiyi и Soueast суммарно добавили еще около 23 тысяч машин.

Второе место занял концерн Great Wall Motor с результатом 195,1 тысячи автомобилей. Основная доля продаж приходится на бренд Haval - 173,4 тысячи единиц. Остальные марки группы показали значительно более скромные показатели: Tank - 18,6 тысячи машин, Wey - 2,2 тысячи, Ora - менее четырехсот автомобилей.

Третью позицию занял Geely Automobile, реализовавший 178,7 тысячи новых легковых автомобилей. Наиболее массовыми брендами внутри группы стали Geely (94 тысячи машин) и Belgee (68,1 тысячи). Остальные марки - Knewstar, Zeekr, Livan, Lynk & Co, Volvo, Lotus и Polestar - сформировали сравнительно небольшую часть общего результата.