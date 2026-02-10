Китайский вездеход проехал свыше 10 000 км в Антарктиде

Антарктический вездеход Snow Leopard 6×6 («Снежный барс») преодолел без единой поломки свыше 10 000 км в экстремальных условиях ледяного континента, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на участников 42-й китайской антарктической экспедиции.

© Телеканал «Наука»

Долгое время китайские исследователи осваивали внутренние районы Антарктиды в основном на импортных гусеничных транспортных средствах с их низкой скоростью, высоким расходом топлива и непомерно дорогим обслуживанием. Успешная проверка «Снежного барса» восполнила пробел в оборудовании для быстрой перевозки людей, научного обеспечения и оперативного реагирования на ЧС в климатически сложных условиях.

С 5 декабря 2025 года до начала февраля 2026-го вездеход прошел серию тестов в районе станции «Чжуншань» и внутри континента, прокладывая путь по пяти типичным антарктическим покрытиям: морской лед, гравий, рыхлый и плотный снег, а также твердый лед. При этом «Снежный барс» развивал скорость: на рыхлом снегу — 28 км/ч, на утрамбованном — 42 км/ч, а на твердом льду до 65 км/ч. Запас хода машины на полном баке составляет около 700 км.

«Антарктида — это полигон для испытаний техники на пределе возможностей», — заметил руководитель испытаний, заместитель командира экспедиции в Гроув-Маунтинс Сунь Пэн.

И не только техники, добавил командир экспедиции Гроув Яо Сюй. По его словам, во время одной из срочных задач в глубине континента экипаж «Снежного барса» работал 12 часов без остановки. В снежную погоду с видимостью около трех метров они преодолели 263 км в оба конца, обеспечив перевозку критически важного оборудования. Для антарктических исследований КНР это первый случай, когда столь быстрая и эффективная наземная транспортировка была осуществлена в условиях невозможности доставки авиацией.

Успешное прохождение «Снежным барсом» тысяч километров в Антарктиде — это комплексная проверка проектных, производственных и системно-интеграционных возможностей проекта, заключил представитель государственной ключевой лаборатории интеллектуальных зеленых транспортных средств и инфраструктуры в Университете Цинхуа.