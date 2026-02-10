Дилеры не могут продать автомобили Skywell в России. У российских дилеров до сих пор можно найти автомобили марки Skywell, которая официально ушла с рынка ещё год назад. Соответствующие объявления появились на сайте классифайда «Авто.ру».

На фото заметно, что дилеры предлагают модели Skywell ET5 и Skywell HT-i 2023 года выпуска. В феврале 2025 года появилась информация об уходе бренда.

Китайский бренд электромобилей Skywell, основанный в 2010 году владельцем концерна Skyworth Group Стивеном Вонгом, изначально производил электробусы и коммерческий транспорт. В 2020 году компания начала выпуск легковых кроссоверов, а в 2022 году вышла на российский рынок.

После начала поставок электромобилей ET5 и гибридов HT-i бренд столкнулся с низким спросом. В начале 2025 года компания объявила о прекращении поставок и свертывании своей деятельности на российском рынке.

«Автомобили закончились. Представительство не знает, что будет делать на Новый год», — заявил сотрудник дилерского центра Skywell в Санкт-Петербурге.

На тот момент в других российских городах в наличии оставалось небольшое количество машин Skywell 2022 и 2023 годов выпуска. Полностью иномарки закончились у дилеров в Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Рязани и Калининграде. В 2024 году в России было продано 202 автомобиля Skywell.

