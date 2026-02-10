Гибридный Hongqi HS6 установил рекорд Гиннесса на морозе

Подключаемый гибридный кроссовер Hongqi HS6 вошел в Книгу рекордов Гиннесса за преодоление рекордного расстояния без дозаправки в экстремально холодных условиях.

9 февраля в городе Хэйхэ, где температура колебалась от -20 до -30 градусов, HS6 проехал 1131 километра. Перед стартом автомобиль оставили на холоде на два часа для полного замерзания.

Как уточняет портал Sina, испытания проводились на стоковом кроссовере без доработок. Оснащенный 40-киловаттной батареей, стандартным баком на 60 литров топлива и зимней резиной, HS6 демонстрировал отличные показатели. Температура в салоне поддерживалась на уровне +25 градусов.

Кроссовер приводится в движение силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового ДВС мощностью 150 лошадиных сил и одного или двух электромоторов. Помимо батареи емкостью 40 киловатт-часов, у модели есть вариант с аккумулятором на 23,9 киловатта. Заявленный запас хода составляет 1460 километров, а максимальная скорость - 205 километров в час. В Китае цены на Hongqi HS6 PHEV варьируются от 178,8 до 228,8 тысячи юаней, что эквивалентно 2-2,6 миллиона рублей.

