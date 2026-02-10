JAC официально разрешил буксировку прицепов до 1,5 тонн для пикапа T9 в России.

© За рулем

Производитель JAC официально расширил возможности своего флагманского пикапа T9 для российского рынка. Теперь во всех версиях автомобиля можно легально буксировать прицепы с тормозной системой – их максимальная разрешенная масса достигла 1500 килограммов. Ранее такие данные внесли в Одобрение типа транспортного средства.

По сути, это серьезно повышает универсальность машины. Владельцы смогут перевозить тяжелые грузы или специальное оборудование без опасений нарушить правила. В компании заявили, что подобные корректировки – прямой ответ на запросы клиентов в России, которым нужен готовый к высоким нагрузкам и сложным условиям автомобиль.

Кстати, это не первое обновление модели за последнее время. Месяц назад пикап получил новую версию Urban с многорычажной задней подвеской Multilink для большего комфорта в городе и на бездорожье. Под капотом у нее, как и у базового исполнения Explore, стоит бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра, выдающий 224 лошадиные силы и 390 Н.м крутящего момента. С ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

А еще с конца прошлого лета в продаже есть дизельная модификация. Ее 2,0-литровый турбодизель развивает 170 сил и 410 Н.м момента, а автомат был специально адаптирован для этой версии.

Все пикапы T9 предлагаются только с полным приводом Part-time, где переднюю ось можно жестко подключить при необходимости. Стоимость модели по текущим специальным предложениям начинается от 3 619 000 рублей.