Mercedes-AMG представит третий спорткар в новой модельной линейке

Mercedes-AMG введет в модельный ряд третий электроспорткар. Помимо кроссовера и модели класса Gran Turismo, в «электрической» модельной линейке прославленного бренда появится купе-кроссовер, близкий по духу к Lamborghini Urus.

© Motor.ru

Ожидается, что мощность электрического купе-кроссовера превысит 1000 л.с. В ближайшие годы подразделение Mercedes-AMG представит сразу три специализированных электромобиля на собственной архитектуре AMG.EA. О том, что помимо седана и кроссовера в модельной линейке будет и купе-кроссовер, заявил руководитель AMG Михаэль Шибе.

Эта модель должна дебютировать ближе к концу 2027 года. С технической точки зрения ожидается, что новая машина будет практически идентична базовому кроссоверу, но будет отличаться более обтекаемой линией крыши.

Как и другие модели серии AMG. EA, включая полностью электрический четырехдверный AMG GT, новый купе-кроссовер будет оснащен тремя мощными электродвигателями Yasa. На версии с тремя моторами ожидается мощность до 1341 л.с., что позволит ей легко конкурировать с гиперкарами, снабженными ДВС.

Для повышения вовлеченности водителя в процесс управления AMG будет использовать искусственные звуки работы двигателя и имитацию переключения передач.