В Китае испытывают электромобили с натрий-ионными батареями

На электромобили впервые начали устанавливать натрий-ионные батареи. Новинку назвали Naxtra, ее внедрила китайская компания CATL, пишет South China Morning Post.

Рынок электрокаров в Китае высококонкурентный, и на нем преобладают литий-ионные батареи, а компания на фоне волатильности цен на традиционные аккумуляторы решила представить альтернативу. Она, как пишет издание, более устойчива к низким температурам и может сохранять стабильную отдачу энергии при температурах до минус 50 градусов.

Но у новинки есть и другие преимущества, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин:

Максим Ракитин главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru «Натрий проще в добыче, дешевле. Все это удешевляет конструкцию. Но есть два главных преимущества, и это не только морозостойкость, а прямо сегодня их испытывают во Внутренней Монголии, где температура воздуха составляет минус 35-40. Самое главное, есть у литий-ионных батарей плохая особенность: они загораются, особенно вследствие ДТП. А натрий-ионные батареи лучше противостоят возгоранию при сминании. Те же самые испытания проводятся — батареи бьются сверху, снизу, сбоку, их бросают с третьего этажа вниз — на стойкость батареи к возгоранию. В результате удара повреждения корпуса очень высокое. Это очень важно для безопасности. Китайцы очень большое внимание уделяют как раз безопасности на дорогах, возгорания батарей никому не нужны, особенно в свете знаковых событий прошлогодних, как возгорание, например, автомобилей Xiaomi. И вот CATL сейчас будет устанавливать эти батареи пробно для китайского рынка на автомобиле одного из брендов компании Changan — Nevo. В России этих машин не будет. В любом случае то, что это подстегнет дальнейшие продажи этих батарей, — совершенно точно».

В начале февраля CATL и Changan представили первый серийный электрокар с натрий-ионным аккумулятором Nevo A06, запас хода которого составил 398 километров. Для сравнения: литий-ионная версия батареи на этом же электромобиле обладает запасом хода до 630 километров. Единственный минус: при низких температурах этот показатель снижается.

Серийное производство новых электрокаров начнется в июне 2026 года. CATL прогнозирует увеличение запаса хода в следующих поколениях аккумуляторов до 500-600 километров. О перспективах натрий-ионных батарей рассуждает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:

Павел Федоров автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» «Литиевые батарейки захватили мир не только для автомобилей. Этого металла достаточно мало. Доступ к нему ограничен. Сейчас идет борьба за месторождения. Мы все читаем новости, понимаем, о чем речь. Натрий в этом плане гораздо более демократичен. Его проще добывать, его очень много на Земле. Производство батареи даже может быть более экологичным, но пока что это все в самом начале, в развитии, и большого рынка, большого производства нет. На первых порах это будет несколько дороже, не до конца понятно, какова будет стоимость и так далее. Но это очень перспективно. Хотя есть недостатки. У батареи меньше энергетическая плотность. Очевидно, может быть, она окажется чуть тяжелее, чем литиевая батарея. Но если это окупится остальными преимуществами, то будет работать. Не будет же сейчас такого, что все перейдут на натрий-ионные и будут только их ставить. Или просто теперь на рынке будет разнообразие. Поначалу будет разнообразие, если они хорошо себя зарекомендуют, окажутся жизнеспособными, те характеристики, которые нужны производителям, окажутся, самое главное, дешевле, доступнее, то все будут переходить на них. Мы это все наблюдаем много лет: сначала были какие-то простые свинцовые батареи, потом перешли на другие. Наука и бизнес в поиске. Это очередное решение, которое может быть прорывным».

Предполагается, что в будущем автопроизводитель Changan внедрит новые батареи на электрокары других марок своего портфеля. В частности, планируется протестировать Avatr 12 с натрий-ионной батареей в Антарктиде.