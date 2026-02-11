Mazda планирует возродить роторное купе RX-7

Mazda раскрыла планы по возрождению роторного спорткара RX-7. Как сообщил глава продуктового планирования Мориц Освальд, энтузиазм сотрудников по созданию нового эмоционального флагмана оказался неожиданно высоким.

Внутри корпорации Mazda вновь активизировались дискуссии о возрождении роторного спорткара RX, который мог бы стать духовным преемником культовых моделей RX-7 или RX-8. Не исключено, что машина получит название ранее выпускавшейся модели.

Несмотря на интерес, компания подходит к вопросу с прагматизмом. Mazda активно изучает различные сценарии, однако, как подчеркнул Освальд, не может позволить себе запуск модели, которая не будет приносить прибыль.

Таким образом, главным препятствием на пути принятия решения остается финансовая устойчивость проекта. При этом в Mazda говорят именно о полноценной серийной модели, а не о демонстрационном концепте.

