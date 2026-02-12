Депутат предложил ужесточить ответственность за опасные автотрюки

Погоня за просмотрами и подписчиками все чаще приводит к нарушениям закона и угрозе жизни, как самих авторов экстремального контента, так и окружающих. В связи с этим необходимо проработать вопрос усиления ответственности за демонстративные нарушения ПДД, совершенные с целью публикации в интернете. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Антон Немкин.

В ходе мониторинга сотрудники Госавтоинспекции выявили видео, на котором в Нефтекамске юный водитель во время движения автомобиля отпустил руль, вылез из окна и попытался перелезть по крыше на пассажирское сиденье. «Трюк» закончился падением на проезжую часть. Серьезных травм водитель не получил.

В ходе проверки установили, что за рулем находился 17-летний студент, который без разрешения взял авто своей матери. Его 18-летний знакомый подтвердил, что маневр был заранее спланирован для создания контента в социальных сетях. Попытка представить видео как продукт нейросети не помогла избежать ответственности: в отношении участников составили административные материалы, а транспорт отправили на спецстоянку. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к ответственности.

«Мы видим тревожную тенденцию: ради виртуальных лайков подростки и молодые люди сознательно идут на грубые нарушения ПДД, создавая угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Такие "трюки" не шалость, а потенциально смертельно опасное правонарушение. На мой взгляд, нужно проработать вопрос усиления ответственности за демонстративные нарушения правил дорожного движения, совершенные с целью публикации в интернете», – сказал Антон Немкин.

По его словам, важно не только наказывать нарушителей, но и усилить профилактическую работу с молодежью и рассмотреть возможность введения дополнительных санкций за создание и распространение контента, пропагандирующего опасное поведение на дорогах.

