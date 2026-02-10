Changan сертифицировал в России новый кроссовер Deepal

Changan сертифицировал в РФ новый кроссовер Deepal. Китайский концерн получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер Deepal S05. Об этом стало известно Quto.ru в ходе мониторинга открытой базы Росстандарта. Сам документ, напомним, даёт право начать продажи модели на территории России.

© Quto.ru

Габариты автомобиля составят 4620 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1600 мм в высоту, размер колёсной базы равен 2880 мм. Салон — исключительно пятиместный.

Новинка будет оснащаться гибридной силовой установкой последовательного типа, то есть бензиновая 1,5-литровая «четвёрка» мощностью 70 сил и 122 Нм крутящего момента будет работать только для зарядки аккумулятора ёмкостью 87 кВтч. В движение же паркетник будет приводить 218-сильный электромотор.

Подробностей об оснащении модели пока нет, но ожидается, что оно будет включать самые современные системы безопасности и опции комфорта.

Сроки начала продаж Deepal S05 в России пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что первой моделью суббренда в нашей стране станет внедорожник Deepal G318. Как стало известно корреспонденту Quto.ru, в нашей стране дебют автомобиля запланирован на II квартал 2026 года.