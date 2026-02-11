Каким будет новый пикап Volkswagen Tukan

Неделю назад был анонсирован новый пикап Volkswagen, предназначенный для Южной Америки. А пока мы, пользуясь по сути единственным имеющимся тизером, решили представить, как он будет выглядеть.

Новинка получит имя Tukan в честь птицы тукан, обитающей в Южной Америке. С ней же должен ассоциироваться и ярко-жёлтый цвет кузова, часть которого мы видим на фотографии фрагмента будущего пикапа. По ней можно понять, что пикап будет «легковым», то есть с несущим кузовом и относительно компактным, аналогичным его будущим конкурентам — Fiat Toro, Chevrolet Montan﻿a, Ram Rampage и будущему пикапу Renault.

Можем предположить, что по форме новый Volkswagen Tukan будет перекликаться с концептом Tarok 2018 года. При этом его передняя часть наврняка будет полностью новой: мы изобразили вариант, сделанный в стилистике новых кроссоверов бренда — Tiguan и T-Roc. Сбоку на тизере можно увидеть изгибающуюся выштамповку над задними колёсным арками, скорее всего, аналогичная будет и спереди. Дверные ручки классические и выполненные в чёрном цвете, крыша также сделана чёрной. Необычно выглядят дуги, расположенные за кабиной: по всей вероятности, они плавно переходят в рейлинги на крыше. Задняя оптика будет сделана в виде классических вертикальных блоков (их часть видна на тизере), в отличие от концепта с его растянутыми во всю ширину задней части фонарями.

Подтверждённой информации о технических особенностях пока нет. Ожидается, что Tukan оснастят турбомотором 1.4 TSI от местного паркетника T-Cross, который может быть ближайшим родственником пикапа. Есть также вероятность появления мягкогибридной силовой установки с турбированным 1.5 TSI и 48-вольтовой электросистемой.

Премьера новинки должна состояться в течение этого года, а на конвейер модель встанет в 2027 году. Между тем, на этой неделе дебютировала гибридная версия Volkswagen Tiguan со своим дизайно﻿м.