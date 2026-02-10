УАЗ "Хантер" впервые за долгое время прошел модернизацию

УАЗ совместно с "Народным фронтом" представил модернизированную версию эвакуационного автомобиля на базе модели "Хантер", предназначенную для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Конструкция машины доработана с учетом практических пожеланий военнослужащих.

© Российская Газета

Автомобиль создан на базе серийного УАЗ "Хантер" и адаптирован для перевозки бойцов с ранениями различной степени тяжести.

Салон полностью переработан - изменена компоновка внутреннего пространства и предусмотрена возможность трансформации верхней части кузова. Машина может использоваться как с закрытым тентом, так и в открытой конфигурации.

В оснащение включены лебедка и специальные вставки в колесах, позволяющие продолжать движение при повреждении шин. Предусмотрены места для установки средств радиоэлектронной борьбы и возможность ведения огня на ходу.

На УАЗе подчеркнули, что силовой агрегат адаптирован к эксплуатации на топливе низкого качества.

Первый опытный образец был разработан и собран в сжатые сроки.

УАЗ продолжит изучать пожелания военных и проводить дальнейшую модернизацию внедорожника.