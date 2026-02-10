Появились первые фотографии нового внедорожника Zeekr 8X

Автомобиль займет нишу между моделями 7X и 9X. Он будет предлагаться как минимум в двух версиях — стандартной и спортивной, о чем свидетельствуют фото, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Стандартная версия 8X наследует ДНК флагмана 9X. Визитной карточкой модели станет массивная хромированная решетка радиатора, напоминающая дизайн Rolls-Royce. Переднюю часть дополняют фары в форме «когтей» и агрессивный бампер.

Спортивная версия (8X Sport) получит более брутальный облик: черную решетку радиатора, темные колесные диски, оранжевые тормозные суппорты, спойлер, а также расширенный задний диффузор с крупными красными отражателями. Обе модификации будут оснащены одинаковой светодиодной оптикой и полноразмерной световой панелью сзади.

Вопреки тенденции, новый 8X, вероятно, будет не электромобилем, а подключаемым гибридом, как и его старший брат 9X. В основе силовой установки — 2,0-литровый турбомотор, работающий в паре с тремя электродвигателями и литий-железо-фосфатными (LFP) аккумуляторами емкостью 55,1 или 70 кВт·ч.

По данным китайских СМИ, топовая версия сможет развивать до 1381 л.с. Пока неясно, получит ли спортивная версия дополнительные лошадиные силы или ограничится лишь внешним тюнинг-пакетом, но эксперты склоняются ко второму варианту.

Модель будет предлагаться в пяти- и шестиместных вариантах, с обилием дисплеев и широким списком опций. Хотя вряд ли он догонит по оснащению более крупный 9X, уровень комфорта и отделки обещает остаться на высоте.

