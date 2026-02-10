Юрист поддержала решение суда об отсутствии умысла у робота-доставщика

Решение столичного суда об отмене штрафа, выписанного сотрудником ГИБДД компании "Рободоставка", бурно обсуждается юристами и рядовыми гражданами как первый подобный штраф и первое судебное решение по такому факту.

Напомним, еще весной прошлого года инспектор оштрафовал на 300 тысяч рублей компанию из-за действий ее робота-курьера в центре столицы. Автоинспектор посчитал, что доставщик создал помехи для пешеходов на тротуаре.

Оштрафованная фирма не согласилась и отправилась в суд обжаловать наказание. В суде "Роботодоставка" указывала на невиновность курьера. А главное, заявляла, что у робота не было и не могло быть умысла мешать пешеходам. Суд с доводами согласился и решение о штрафе отменил.

Компетентно

Мария Пишняк, юрист:

Под прямым умыслом подразумевается, что лицо осознает общественную опасность своих действий или бездействий, предвидит реальную возможность или неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желает их наступления.

В данном случае у роботизированной техники есть заданная автоматическая программа, задачи которой она выполняет, такие как сбор и обработка данных, ориентация в пространстве, построение карт и выполнение манипуляций. Мыслительные процессы у такой техники исключены, в связи с чем умысел для совершения административного правонарушения отсутствует. Поэтому привлекать к административной ответственности организацию, которой был задан определенный маршрут следования без нарушения Правил дорожного движения бессмысленно, так как любой участник дорожного движения вправе сам выбирать безопасный маршрут следования.