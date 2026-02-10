В РФ можно купить Honda XR-V от 1,6 млн рублей

В России стартовали продажи адаптированного для Китая аналога Honda Vezel - Honda XR-V. Автомобиль собирается на совместном предприятии Dongfeng-Honda в КНР и поступает в нашу страну путем параллельного импорта.

Самый доступный экземпляр в комплектации Love Edition с белой окраской кузова можно приобрести у дилеров во Владивостоке за 1,6 млн рублей. В базовое оснащение входят тканевый салон, кожаный руль, сенсорный экран мультимедийной системы и кондиционер.

Цены на аналогичный автомобиль могут значительно варьироваться в зависимости от города и оснащения. Например, версия с кожаным салоном в Чебоксарах обойдется в 1,97 млн рублей, а в Иркутске топовый вариант Thermal с двухзонным климат-контролем, панорамной крышей и расширенным списком оборудования - в 2,2 млн рублей.

В других регионах стоимость еще выше: от 2,39 млн рублей в Новосибирске до 2,92 млн рублей в Москве. На машины из наличия цифры могут достигать 2,95 млн рублей в Оренбурге и рекордных 3,3 млн рублей в Ярославле. В этих версиях предусмотрены адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша и поддержка Apple CarPlay/Android Auto.

Все представленные экземпляры оснащены безальтернативным атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 124 л.с., который позволяет привезти машину по льготным ставкам утильсбора. В паре с ним трудится вариативная трансмиссия, а привод - исключительно передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи Honda Stepwgn 2026 года.