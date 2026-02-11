Редчайшую советскую амфибию «ЛуАЗ» с водометом продали в Таганроге

За уникальный автомобиль продавец просил 750 тыс. рублей. Соответствующее объявление с пометкой «снят с продажи» размещено на сайте «Дром Авто».

© Motor.ru

«В продаже штучный экземпляр! ЛуАЗ ТПК амфибия в превосходном состоянии, авто для ценителей и коллекционеров. Такого второго авто в России нет», -- отметил продавец.

По его словам, уникальный транспорт часто показывали на мероприятиях. Особенность автомобиля в том, что у него установлен водомет, при этом в момент заплыва вращаются колеса. Транспорт прошёл реставрацию: машину разобрали и собрали с нуля, полностью обработали кузов и заменили мотор. После проведенных испытаний выяснилось, что «ЛуАЗ» может передвигаться на суше и в воде с четырьмя людьми на борту.

© Дром Авто

Также сообщается, что документы на транспорт в порядке, автомобиль стоит на учёте в ГИБДД. Продавец уточнил, что машина подходит как для отдыха и рыбалки, так и для «различных шоу».

Ранее редчайший «ВАЗ-21 099» выставили на продажу за 1 млн рублей.