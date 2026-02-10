Дубайская полиция получила 1001-сильный гиперкар

Lamborghini Revuelto от Mansory поступил на службу в полицию Дубая. Легендарный автопарк полиции Дубая пополнился очередным эксклюзивным суперкаром — гибридным гиперкаром Lamborghini Revuelto, доработанным немецким тюнинг-ателье Mansory. Он будет нести службу наравне с Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Benz G63 AMG от той же тюнинг-фирмы.

© Motor.ru

Автомобиль получил фирменный для полиции Дубая дизайн с сине-зеленой полосой, а в его оформлении широко использованы карбоновые декоративные элементы. Из неокрашенного углепластика, в частности, изготовлен оригинальный задний бампер агрессивного дизайна. Тот же материал применен для аэродинамических элементов рядом с передними и задними колесами.

Технические характеристики гиперкара при этом остались стандартными. Revuelto оснащен гибридной силовой установкой с 6,5-литровым атмосферным V12 и тремя электромоторами. Суммарная отдача системы составляет 1001 л.с., что позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 2,5 с и развивать максимальную скорость в 350 км/ч.

Как и другие патрульные суперкары, этот Mansory Lamborghini Revuelto в штате дубайской полиции выполняет в большей степени представительские функции на оживленных улицах города, однако в случае необходимости может быть применен и по прямому назначению. Помимо нового тюнингованного Lamborghini, у дубайской полиции также есть Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Porsche 918, Tesla Cybertruck и другие необычные машины.

Ранее стало известно, что Mercedes-AMG выпустит три электрических спорткара.

© Mansory Middle East

© Mansory Middle East

© Mansory Middle East

© Mansory Middle East