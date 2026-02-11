В Казани протестируют новые автобусы

В Казани представили новый городской автобус — собранный в Челнах низкопольный «Лотос Неон». Он работает на метане, рассчитан на 101 пассажира и скоро его начнут тестировать в казанских условиях, сообщили в мэрии.

© Казанский Портал

Как и положено в 2026 году, в автобусе есть мощный кондиционер, USB-розетки, медиа-панели и точка доступа Wi-Fi.

«Лотос Неон» уже зарекомендовал себя в Ярославле, Ставрополе, Кургане и Екатеринбурге. В последнем автобусы прошли суровое испытание морозами: при -30 °C система обогрева поддерживала в салоне комфортные +20 °C. Поручни остаются теплыми даже в холодное время года.

Особое внимание уделено технической безопасности. «Лотос» укомплектован системой контроля утечки газа, автономными и автоматическими установками пожаротушения, системой видеонаблюдения и устройством вызова экстренных служб.

«Новым машинам предстоит проявить себя, что называется, “в бою”. Специалисты оценят все плюсы и минусы модели в ходе реальной эксплуатации, после чего мы примем взвешенное решение, опираясь в том числе на отзывы горожан и гостей столицы.

Первое впечатление положительное: машина современная, комфортная и эстетичная», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Даже если автобус покажет себя хорошо, не факт, что Казань будет его покупать. Такие тесты проходят в городе раз в несколько лет. Катался электробус, катались «машинки» поменьше и даже длиннющая гармошка — все они так и не стали казанцами.