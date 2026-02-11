Skoda Octavia Pro из Китая доступна в России от 1,8 млн рублей

Skoda Octavia Pro из Китая доступна в России по цене от 1,8 млн рублей.

© За рулем

Skoda Octavia Pro, легендарная модель, больше двух десятилетий официально продававшаяся в России, теперь возвращается, но в необычном обличье. Это удлиненная версия, изначально созданная для Китая, и ее уже можно купить у нас – как под заказ, так и из наличия. Цены, по данным издания «Автоновости дня», начинаются с 1,8 млн рублей. Для сравнения, даже базовый Москвич 6 2024 года стоит от 2 237 000 рублей.

Самые доступные предложения сейчас во Владивостоке: там за 1,8-1,89 млн рублей готовы привезти фиолетовые лифтбеки. Судя по фото, у этих машин уже есть кожаный салон, цифровая приборка, большой медиаэкран, электронный ручник с AutoHold, мультируль, ключ-карта и люк.

В других городах ситуация иная. В Новосибирске минимальная цена заказа – 2,2 млн, в Красноярске – 2,31 млн, а в Петербурге – от 2,4 млн рублей. Еще дороже обойдется заказ в Краснодаре, Самаре, Москве или Оренбурге.

При этом десятки машин уже ждут покупателей в салонах по всей стране. Правда, цены на них заметно выше. Например, в Оренбурге за базовую версию с аналоговыми приборами и маленьким экраном просят 2,85-2,93 млн. В Чебоксарах машину с цифровой панелью продают за 2,99 млн, а в Нижнекамске и Набережных Челнах – уже за 3,1 млн рублей.

Дороже всего Octavia Pro в наличии стоит в центральных регионах: от 3,179 млн в Воронеже, от 3,2 млн в Казани и Екатеринбурге. В Москве за готовый, растаможенный лифтбек нужно отдать минимум 3,25 млн рублей. Есть предложения и в Пензе, Рязани, Краснодаре, Твери, Красноярске, Перми, Симферополе. В Петербурге в продаже числится больше десятка машин, причем некоторые оценили в 3,8 млн рублей.

Все эти автомобили технически одинаковы. Под капотом – знакомый 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 л. с. в паре с роботизированной коробкой DSG на семь ступеней, привод передний. Багажник, в зависимости от сложения спинок заднего дивана, вмещает от 528 до 1482 литров.

Версия Pro отличается от привычной европейской Octavia. Колесная база у нее длиннее на 44 мм (итого 2730 мм), дизайн переднего бампера более агрессивный, как у спортивной RS. Фары другие – без встроенных дневных ходовых огней и с более узкими блоками. Зато экран медиасистемы увеличен с 10 до 12,1 дюйма.

Ранее «За рулем» сообщал, что ГАЗель стала лидером среди популярных LCV на вторичном рынке.