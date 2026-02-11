Отечественный ИИ научили выявлять дальнобойщиков-нарушителей

Отечественную нейросеть с функцией видеоаналитики научили выявлять грузовые автомобили, скрывающие государственные номера при прохождении пунктов весогабаритного контроля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании NtechLab, которая и выступила разработчиком упомянутого сервиса.

Нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и способна за короткое время выявлять грузовой транспорт, который закрывает номерные знаки во время проезда контрольных пунктов.

По действующему законодательству допустимая масса грузовых автомобилей на дорогах общего пользования составляет от 18 до 38 тонн в зависимости от типа транспортного средства. Превышение этих показателей может приводить к перегрузке осей, повышать риск крена автомобиля и ускорять разрушение дорожного полотна. За подобные нарушения предусмотрена административная ответственность, вплоть до лишения водительских прав.

Разработчики отмечают, что внедрение системы должно повысить уровень безопасности на дорогах, увеличить срок службы покрытия и затруднить уклонение от штрафов. Пилотный проект уже запущен в Кировской области, а в течение года планируется расширение внедрения решения в других регионах России.

