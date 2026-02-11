Hyundai выпустит новое поколение Elantra с дизайном в стиле Santa Fe в 2027 году.

© За рулем

Новая Hyundai Elantra, которая должна выйти в 2027 году, уже вовсю тестируется на зимних дорогах. Её внешность, по сути, полностью переосмыслили – теперь она больше напоминает последние кроссоверы марки, вроде Santa Fe или Tucson, чем нынешнюю модель.

Вместо плавных линий появился почти прямой профиль крыши и вертикальные стойки, что делает силуэт более квадратным и брутальным. Спереди тонкие дневные огни отделили от основных фар, которые теперь спрятаны по бокам бампера. Задняя часть тоже стала строже, с вертикальными стоп-сигналами и светодиодной полосой во всю ширину.

Хотя официальных данных по двигателям пока нет, инсайдеры уже строят предположения. Скорее всего, базовым останется атмосферный 2.0-литровый мотор на 147 лошадиных сил.

Для тех, кто хочет больше динамики, в старших версиях может появиться 1,6-литровый турбированный агрегат, способный выдавать до 190 «лошадей». Видимые на прототипах выхлопные трубы явно намекают, что от традиционных ДВС в Hyundai пока отказываться не собираются, хотя гибридные модификации, разумеется, тоже будут в линейке.

В общем-то, Elantra нового поколения явно готовится стать более универсальной и технологичной, сохранив при этом свою ключевую роль в модельном ряду бренда.