"РГ": дилеры в России не могут распродать новые автомобили Skywell

Газета.Ru

Российские дилеры спустя год после ухода китайской марки Skywell с рынка не могут распродать новые автомобили бренда. Об этом сообщила «Российская газета» («РГ»).

Автомобили Skywell оказались неинтересны россиянам
© Газета.Ru

Журналисты отметили, что официально компания свернула свою деятельность на российском рынке около года назад, однако дилеры до сих пор продают складские остатки. Так, в России своих покупателей ждут электрокроссоверы ET5 и гибридные HT-i, произведенные в 2023 году. Их стоимость составляет около 3 млн рублей.

По мнению экспертов, низкий спрос на автомобили бренда связан с высокой стоимостью машин, небольшой дилерской сетью и неопределенностью с гарантийным и сервисным обслуживанием.

6 февраля Skywell начал распродавать остающиеся в наличии автомобили с крупными скидками, вплоть до 2 млн рублей. На этот автомобили предоставлялась гарантия в 2 года или 50 тыс. км пробега.