Экоповестка не зашла: Mercedes вернул рычащую «шестерку» под капот AMG GLC 53

Mercedes-Benz вернул монструозную бензиновую «шестерку» для AMG GLC 53. Накануне премьеры обновленного кроссовера появилась информация о том, что компания из Аффальтербаха постепенно откажется от четырехцилиндрового мотора на большинстве моделей AMG. Рестайлинговый Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+ располагает рядной «шестеркой».

© Motor.ru

Обновлённый кроссовер Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC+ представлен с двумя типами кузова — обычным и купеобразным. Его главная новинка — существенно доработанный 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двойным наддувом, который развивает 449 л.с. и выдает крутящий момент 600 Нм. В режиме овербуста на 10 секунд момент возрастает до 640 Нм.

© Mercedes-AMG

Инженеры из Аффальтербаха применили новую головку блока цилиндров с оптимизированными каналами, новый распредвал и интеркулер. Вспомогательный электрокомпрессор теперь работает почти постоянно и развивает мощность до 7,5 кВт (против прежних 5,0 кВт), что обеспечивает молниеносный отклик на нажатие педали газа. В паре с мотором работает 9-ступенчатая АКП.

Впервые для кроссовера от AMG в опциональном пакете AMG Dynamic Plus стал доступен дрифт-режим в сочетании с электронноуправляемым дифференциалом на задней оси. В этом режиме у кроссовера остается только задний привод во всем диапазоне скоростей. Разгон до «сотни» у нового кроссовера занимает 4,2 с, максимальная скорость достигает 270 км/ч.

В стандартное оснащение вошло полноуправляемое шасси с максимальным углом отклонения задних колес на 2,5 градуса. Подвеска с адаптивными амортизаторами получила расширенный диапазон настроек.

До этого стало известно, что AMG постепенно откажется от четырехцилиндрового турбомотора на большинстве своих моделей.

